Перед судом в Петербурге ответит мошенница, которая продавала фейковые билеты на "Щелкунчика"

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летней жительницы Ленобласти, которой вменяют ч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
В период с июля по декабрь прошлого года обвиняемая переписывалась с потенциальными покупателями в одном из мессенджеров, где предлагала им приобрести по выгодным ценам билеты в театр на балет "Щелкунчик". Когда потерпевшие соглашались и переводили деньги, девушка переставала выходить на связь. В результате им причинен ущерб на общую сумму не менее 6 млн рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее мы рассказывали о том, во сколько обойдется петербургской семье поход на "Щелкунчика".
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все