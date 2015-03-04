  1. Главная
Перед судом в Петербурге ответит мошенница, которая продавала фейковые билеты на "Щелкунчика"
Сегодня, 14:46
В результате потерпевшим причинен ущерб на общую сумму не менее 6 млн рублей.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летней жительницы Ленобласти, которой вменяют ч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщили в надзорном ведомстве. 

В период с июля по декабрь прошлого года обвиняемая переписывалась с потенциальными покупателями в одном из мессенджеров, где предлагала им приобрести по выгодным ценам билеты в театр на балет "Щелкунчик". Когда потерпевшие соглашались и переводили деньги, девушка переставала выходить на связь. В результате им причинен ущерб на общую сумму не менее 6 млн рублей. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, во сколько обойдется петербургской семье поход на "Щелкунчика". 

Фото: Piter.TV 

