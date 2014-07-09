Балет "Щелкунчик" в 2024 году обойдётся петербургской семье в 30 тысяч рублей

При условии, что в семье помимо двух взрослых есть еще двое детей. В расчете учитывались самые бюджетные билеты на последние ряды верхних ярусов.

Предновогодняя пора – это по-настоящему волшебное время. Несмотря на то, что декабрь наступит только через несколько дней, уже у многих есть предчувствие скорого праздника. Атмосферы добавляют новогодние книги, музыка, представления. Одним из популярных новогодних представлений по сей день остаётся балет Петра Чайковского "Щелкунчик". Piter.tv проанализировал цены на балет в четырёх именитых театрах Санкт-Петербурга и пришёл к выводу, что балет в преддверии Нового года смогут посмотреть не все.

"Щелкунчик" в Мариинском театре

В Мариинском театре балет идёт в оформлении Симона Вирсаладзе, хореография Василия Вайнонена (Мариинский театр) и в постановке Михаила Шемякина, хореография Кирилла Симонова (Мариинский-2).

Минимум, который придётся заплатить за 1 билет в 20-х числах декабря – 7500 рублей. За эту сумму можно купить места на 4, 5 и 6 ряду третьего яруса на старой сцене Мариинского театра. За бенуар и дальние ряды партера за билет просят 14 000 и 15 000 рублей соответственно. За первые ряды придётся заплатить 19-21 тысячу рублей.

Скриншот: официальный сайт Мариинского театра

Желающим посмотреть балет прямо перед Новым годом (31 декабря в 18:00) это удовольствие обойдётся от 10 до 28 тысяч рублей за билет.

Скриншот: официальный сайт Мариинского театра

На новой сцене Мариинского театра за 4800 рублей предлагают 5 и 6 ряд на балконе, за первый ряд на балконе нужно выложить уже 10 800 рублей. Чтобы сидеть в бенуаре или на крайних рядах партера нужно заплатить 12 000 – 13 800 рублей. За места у сцены с человека придётся отдать 18 тысяч рублей.

Скриншот: официальный сайт Мариинского театра

Перед Новым годом (30 декабря в 19:30) билет стоит от 7500 до 25 тысяч рублей.

Скриншот: официальный сайт Мариинского театра

То есть, чтобы семье с двумя детьми посмотреть балет "Щелкунчик" на последнем ряду на балконе старой сцены Мариинского театра ( 7500 за билет ), нужно заплатить 30 тысяч рублей . На сцене Мариинский-2 – 19 200 рублей при цене за билет 4800 рублей . Плюс, на этих рядах явно будет не обойтись без бинокля.

"Щелкунчик" в Михайловском театре

В Михайловском театре цены начинаются от 7500 рублей за билет и заканчиваются 30 тысячами рублей. За 7500 рублей продаются билеты на 2 и 3 ряды 3 яруса, за 1 ряд на этом же ярусе придётся заплатить 10 тысяч рублей. Места в партере и бенуаре стоят 12 500 – 30 000 рублей.



Скриншот: официальный сайт Михайловского театра

Перед Новым годом (30 декабря в 18:00) цена варьируется от 7500 до 40 тысяч рублей за один билет.

Семье с двумя детьми, как и в Мариинском театре, при покупке самых дешевых билетов за 7500 рублей придётся заплатить 30 тысяч рублей .

"Щелкунчик" в Эрмитажном театре

Балет "Щелкунчик" в исполнении Санкт-Петербургского Театра балета им. П. И. Чайковского под управлением Павла Ёлкина с участием народного артиста Фаруха Рузиматова. Цены варьируются от 4000 (места за креслами) до 6000 тысяч рублей.

Скриншот: сайт по продаже билетов на постановки Эрмитажного театра

Семье с двумя детьми при покупке более бюджетных билетов за 4000 рублей придётся заплатить 16 тысяч рублей .

Классический балет с видеоэффектами в исполнении "Санкт-Петербургский Балет" стоит от 3500 (места с ограниченной видимостью) до 7000 рублей за билет.



Скриншот: сайт по продаже билетов на постановки Эрмитажного театра

Если взять места за креслами за 4500 рублей , то поход в театр вчетвером обойдётся в 18 тысяч рублей .

"Щелкунчик" в Александринском театре

Театр балета им. Л. Якобсона выступит на сцене Александринского театра 9 и 10 декабря. Хореография Василия Вайнонена в редакции народного артиста России Николая Цискаридзе. Билетов осталось совсем немного, цена варьируется от 6 (последнее место в Царской ложе) до 8-10 тысяч рублей (партер).



Скриншот: официальный сайт Александринского театра

Вечером 31 декабря в спектакле принимают участие: народный артист России Фарух Рузиматов, приглашённые солисты балета Санкт-Петербурга, Театр классического балета и симфонический оркестр под управлением дирижёра Максима Алексеева. На дневной показ билеты стоят от 9 700 до 15 700 рублей. В наличии на вечернее представление осталось четыре места в партере за 9700 рублей, остальные билеты распроданы.



Скриншот: официальный сайт Александринского театра

Семье с двумя детьми при покупке билетов за 8 тысяч рублей придётся заплатить 32 тысячи рублей .

Также стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом минимальная цена билетов на балет "Щелкунчик" в Санкт-Петербурге" (на задние ряды балконов) не изменилась, а вот места в партере подорожали на несколько тысяч рублей.

"Щелкунчик" в Большом театре

Если у вас есть желание поехать на сказочный новогодний балет в Москву, то нужно учесть, что в этом году были введены новые правила покупки билетов. Дело в том, что в прошлом году в результате давки, которая возникла в очереди за билетами на балет "Щелкунчик" у Большого театра, пострадали два человека.

Уже в понедельник, 2 декабря, в 10:00 по московскому времени Большой театр откроет продажу билетов на главную зимнюю сказку. В этом году билеты на балет "Щелкунчик" П. Чайковского будут доступны для приобретения только на официальном сайте Большого театра и в кассах продаваться не будут. Часть билетов будет доступна к приобретению на аукционе, в котором могут принять участие, как физические, так и юридические лица.

– В электронном билете указываются фамилия и номер документа, удостоверяющего личность посетителя. Переоформление купленных билетов на других лиц по инициативе посетителя не производится.

– Билеты будут продаваться только лицам, которые собираются лично посетить спектакль. Посетитель, приобретающий билет для себя, вправе одновременно приобрести билеты ещё для 3 (трех) других посетителей.

– При оформлении заказа на сайте Театра в одном заказе может находиться не более 4 (четырех) билетов. На каждый спектакль один пользователь может создать не более одного заказа.

Материал подготовила Анастасия Дорофеева для Piter.tv

Фото: unsplash