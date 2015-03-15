Просмотр балета "Щелкунчик" обойдётся петербургской семье в 30 тысяч рублей

С учетом, что помимо двух взрослых в семье воспитываются двое детей.

Предновогодняя пора – это по-настоящему волшебное время. На улице кружатся снежинки, в воздухе витает запах мандаринов и предчувствие скорого праздника. Атмосферы добавляют новогодние книги, музыка, представления. Самым, пожалуй, популярным новогодним представлением по сей день остается балет Петра Чайковского "Щелкунчик". Piter.tv проанализировал цены на балет в четырёх именитых театрах Петербурга и пришёл к выводу, что насладиться балетом в преддверии Нового года смогут позволить себе далеко не все.

"Щелкунчик" в Мариинском театре

В Мариинском театре балет идёт в оформлении Симона Вирсаладзе, хореография Василия Вайнонена (Мариинский театр) и в постановке Михаила Шемякина, хореография Кирилла Симонова (Мариинский-2).

Цены на обеих сценах практически одинаковые. Минимум, который придётся заплатить за 1 билет – 7500 рублей. За эту сумму можно купить места на 4 и 5 ряду третьего яруса на старой сцене Мариинского театра. За бенуар и дальние ряды партера за билет просят 13500 рублей. За первые ряды придётся заплатить 18 тысяч рублей.

Скриншот: официальный сайт Мариинского театра

Желающим посмотреть балет прямо перед Новым годом (31 декабря) это удовольствие обойдётся от 10 до 24 тысяч рублей за билет.

Скриншот: официальный сайт Мариинского театра

На новой сцене Мариинского театра за 7500 предлагают 4 ряд на балконе, за первый ряд на балконе нужно выложить уже 9000 рублей. Чтобы сидеть в бенуаре или на крайних рядах партера нужно заплатить 11500 рублей. За места у сцены с человека придётся отдать 15 тысяч рублей. При этом, в некоторые дни на эти же места цены на билеты варьируются от 9 до 18 тысяч рублей.

Скриншот: официальный сайт Мариинского театра

Скриншот: официальный сайт Мариинского театра

То есть, чтобы семье с двумя детьми посмотреть балет "Щелкунчик" на балконе (7500 за билет), нужно заплатить 30 тысяч рублей.

"Щелкунчик" в Михайловском театре

В Михайловском театре цены начинаются от 7500 рублей за билет и заканчиваются 25 тысячами рублей. Есть места за 3000 рублей, но они предназначены только для зрителей с ограниченными возможностями в кресле-коляске. За 7500 рублей продаются билеты на 3 ряд 3 яруса, за 1 ряд на этом же ярусе придётся заплатить 10 тысяч рублей. Места в партере и бенуаре стоят 20-25 тысяч рублей.

Скриншот: официальный сайт Михайловского театра

Семье с двумя детьми, как и в Мариинском театре, при покупке самых дешевых билетов за 7500 рублей придётся заплатить 30 тысяч рублей.

"Щелкунчик" в Эрмитажном театре

Балет "Щелкунчик" в исполнении Санкт-Петербургского Театра балета им. П. И. Чайковского под управлением Павла Ёлкина. Цены варьируются от 3500 (места за креслами) до 6000 тысяч рублей (остальные места).

Семье с двумя детьми при покупке билетов за 6000 рублей придётся заплатить 24 тысячи рублей.

Цены на балет "Щелкунчик" с участием Фаруха Рузиматова и приглашенных солистов балета Санкт-Петербурга, театра классического балета и симфонического оркестра уже немного выше. Цены в амфитеатре варьируются от 7700 до 10 тысяч рублей.

Скриншот: официальный сайт Эрмитажного театра

Семье с двумя детьми при покупке билетов за 7700 рублей придётся заплатить 30 800 рублей.

"Щелкунчик" в Александринском театре

Театр балета им. Л. Якобсона выступит на сцене Александринского театра только 31 декабря (в 13:00 и 18:00). В наличии остались места только в партере (8-12 тысяч рублей) и в Царской ложе (15 тысяч рублей), остальные билеты распроданы.

Скриншот: официальный сайт Александринского театра

Семье с двумя детьми при покупке билетов за 8 тысяч рублей придётся заплатить 32 тысячи рублей. Однако, так как билетов почти не осталось, сидеть всем придётся на местах поодаль друг от друга.

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