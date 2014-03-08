"Продавец техники" обманул восьмерых петербуржцев на 1,8 млн рублей

Мужчине вменяют ч. 2 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Прокуратура Приморского района Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении 27-летнего мужчины, которому вменяют ч. 2 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом рассказали в надзорном ведомстве 7 октября.

Следствие утверждает, что фигурант предлагал потерпевшим в интернете услуги по покупке и транспортировке техники и брендовых вещей по заниженной цене. Но выполнять взятые на себя обязательства злоумышленник не собирался: обманом он хотел закрыть кредиты.

Были обмануты восемь человек, общий ущерб составил свыше 1,8 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

