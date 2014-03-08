  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Продавец техники" обманул восьмерых петербуржцев на 1,8 млн рублей
Сегодня, 16:26
37
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

"Продавец техники" обманул восьмерых петербуржцев на 1,8 млн рублей

0 0

Мужчине вменяют ч. 2 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 

Прокуратура Приморского района Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении 27-летнего мужчины, которому вменяют ч. 2 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом рассказали в надзорном ведомстве 7 октября. 

Следствие утверждает, что фигурант предлагал потерпевшим в интернете услуги по покупке и транспортировке техники и брендовых вещей по заниженной цене. Но выполнять взятые на себя обязательства злоумышленник не собирался: обманом он хотел закрыть кредиты. 

Были обмануты восемь человек, общий ущерб составил свыше 1,8 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге установлены похитившие 40,7 млн рублей, выделенные на медоборудование. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии