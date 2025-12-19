Россиян предупредили о новом мошенничестве под видом доставки

Аферисты звонят и говорят, что "ожидается оплаченный заказ, нужно только подтвердить".

В МВД России сообщили о новом мошенничестве под видом доставки. Аферисты звонят и говорят, что "ожидается оплаченный заказ, нужно только подтвердить". Затем приходит СМС с кодом, и его просят назвать "для сверки".

Никакая реальная доставка не просит коды из СМС. Никому не сообщайте их, кладите трубку и сами перезванивайте в магазин по номеру с официального сайта, а заказы проверяйте только в приложении или личном кабинете.

Если все-таки сообщили код, срочно зайдите в банк, смените пароль, проверьте операции и при необходимости заблокируйте карты. Пресс-служба МВД

Фото: Piter.TV