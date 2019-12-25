Дроп из Самары обманул пожилую петербурженку на 1 млн рублей
Сегодня, 10:49
Дроп из Самары обманул пожилую петербурженку на 1 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Полицейские Петербурга задержали дропа из Самары, который обманул пенсионерку. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщили в МВД России. 

К правоохранителям еще в декабре прошлого года обратилась 87-летняя женщина с Софийской улицы. Под воздействием неизвестных она передала курьеру 1 млн рублей якобы для проверки подлинности и декларирования средств. 

По месту жительства 4 апреля полиция Северной столицы поймала 18-летнего дропа, его доставили в город. 

Ранее мы рассказывали о том, что задержан 23-летний дроп из Кудрово, обманувший пенсионерку на 250 тыс. рублей. По факту случившегося проводится проверка. 

