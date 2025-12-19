Пожилой петербуржец стал участником мошенничества на 1,5 млн рублей в отношении пенсионерки

Аферисты убедили потерпевшую в необходимости сохранить свои сбережения от якобы мошеннических манипуляций.

Правоохранители Петроградского района задержали 66-летнего мужчину, который стал участником мошенничества в отношении пенсионерки. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 21 января обратилась 77-летняя жительница дома по Петровскому проспекту с информацией о том, что в течение недели ей звонили незнакомцы. Они убедили потерпевшую в необходимости сохранить свои сбережения от якобы мошеннических манипуляций. Женщина поверила и отдала курьеру 1,5 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Подозреваемого поймали накануне днем на улице Кораблестроителей. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

