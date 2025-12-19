  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пожилой петербуржец стал участником мошенничества на 1,5 млн рублей в отношении пенсионерки
Сегодня, 9:57
130
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Пожилой петербуржец стал участником мошенничества на 1,5 млн рублей в отношении пенсионерки

0 0

Аферисты убедили потерпевшую в необходимости сохранить свои сбережения от якобы мошеннических манипуляций.

Правоохранители Петроградского района задержали 66-летнего мужчину, который стал участником мошенничества в отношении пенсионерки. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию 21 января обратилась 77-летняя жительница дома по Петровскому проспекту с информацией о том, что в течение недели ей звонили незнакомцы. Они убедили потерпевшую в необходимости сохранить свои сбережения от якобы мошеннических манипуляций. Женщина поверила и отдала курьеру 1,5 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Подозреваемого поймали накануне днем на улице Кораблестроителей. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

Ранее мы рассказывали о том, что дроп оставил пожилую петербурженку без 5 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, петроградский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии