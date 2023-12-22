Петербургская пенсионерка лишилась 21 млн рублей

Деньги она перевела на "безопасный счет".

Полиция Петербурга расследует многомиллионное мошенничество в отношении пенсионерки. Она лишилась более 21 млн рублей, сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Фрунзенского района 3 марта обратилась 70-летняя жительница СНТ Отрадное с заявлением о том, что в период с 24 ноября 2023 года по 3 февраля ей неоднократно звонил неизвестный. Звонивший говорил, что на счете пенсионерки и с её недвижимостью производятся мошеннические действия, поэтому нужно продать имущество и все деньги перевести на "безопасный счет".

Женщина с 25 ноября по 3 февраля перевела на указанный мошенником счет 21 340 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

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Фото: Piter.tv