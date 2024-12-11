Травматолог-ортопед Елизаветинской больницы рассказал, как занимается плаванием

Уже имея опыт плавания в обычной воде, он присоединился к "Петербургскому клубу любителей зимнего плавания "Озерки".

Травматолог-ортопед Елизаветинской больницы Алексей Ешинов всю жизнь увлекается физической культурой и спортом. Последнее время его главным хобби стало зимнее плавание, пишет "Петербургский дневник".

Ешинов ведет активный образ жизни, работая последние 25 лет в одном из крупнейших стационаров Петербурга — Елизаветинской больнице. Сюда поступают пациенты с различными травмами, включая пострадавших в ДТП, падения на скользких поверхностях и бытовые травмы.

Всю жизнь Алексей Ешинов любил воду и водные виды спорта. Он шутит, что обычно люди начинают с плавания, а затем переходят в моржевание. У Ешинова получилось наоборот. Несколько лет назад в августе врч много купался, в сентябре было тепло — продолжал, в октябре и ноябре вода казалась теплой, так и до декабря доплывал. Ешинов понял, что ему нужно научиться правильно плавать. Он нашел подходящую секцию и начал тренироваться. Уже имея опыт плавания в обычной воде, он присоединился к "Петербургскому клубу любителей зимнего плавания "Озерки".

С 2019 года Ешинов практически не болеет. Максимальная дистанция в зимнем плавании — 200 метров. Ощущения, по словам врача, незабываемые.

Фото: Александр Глуз/"Петербургский дневник"