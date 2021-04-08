Губернатор Ульяновской области добровольно подал в отставку

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил о своем добровольном уходе в отставку. Он считает, что ему стоит сосредоточиться на решении важных вопросов на федеральном уровне.
Я обратился к главе нашего государства с просьбой об отставке. Я принял решение баллотироваться в депутаты Государственной думы.
из обращения Морозова к жителям региона
По словам Морозова, ему пора сосредоточиться на продвижении интересов как Ульяновской области, так и других регионов России. Также он выразил уверенность, что наработки новой команды только повысят уровень жизни жителей Ульяновской области.
Отметим, что Сергей Морозов руководит регионом с 2005 года. Он является "долгожителем" по времени пребывания на посту губернатора субъекта России.
Ранее Владимир Путин отправил в отставку главу Тувы.
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