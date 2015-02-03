Монохориальные тройняшки родились в Городском перинатальном центре № 1

После кесарева сечения на свет появились Маргоша (вес 1730 граммов), Саша (1390 граммов) и Веруня (1350 граммов).

В Городском перинатальном центре № 1 появились на свет уникальные монохориальные тройняшки. Родители счастливых новорождённых — Полина и Михаил. Такие случаи, как рождение монохориальной триамниотической тройни, когда близнецы развиваются в одном яйце и становятся практически идентичными копиями друг друга, крайне редки. За последние пять лет в Городском перинатальном центре № 1 это лишь второй подобный случай. Первая такая тройня, состоящая из девочек, родилась в феврале 2023 года, пишет "Петербургский дневник".

Как сообщают в ГПЦ № 1, жительница Санкт-Петербурга Полина на 25-й неделе беременности была госпитализирована в отделение патологии беременности с диагнозом "синдром задержки роста второго и третьего плода". Врачи сделали всё возможное, чтобы обеспечить нормальное развитие сестрёнок в условиях стационара.

При многоплодной беременности роды часто происходят раньше положенного срока. Поэтому по стандартному протоколу проводится профилактика респираторного дистресс-синдрома плода (особая терапия, помогающая лёгким младенца подготовиться к преждевременному появлению на свет), а также назначается магнезиальная терапия для укрепления сосудистой стенки и нервной системы плода, объясняет заместитель главного врача по медицинской части ГПЦ № 1, акушер-гинеколог Наталья Булах.

Роды у Полины начались 9 февраля на сроке 31 неделя и 6 дней. После кесарева сечения на свет появились Маргоша (вес 1730 граммов), Саша (1390 граммов) и Веруня (1350 граммов).

Маргарита, самая крупная из трёх сестер, фактически запустила процесс родов. Первые два часа она нуждалась в дополнительной дыхательной поддержке, но со вторых суток уже могла дышать самостоятельно. Её сёстрам Саше и Вере потребовалась более серьёзная медицинская помощь. Саша провела первые сутки на искусственной вентиляции лёгких, последующие дни – на неинвазивной респираторной поддержке, и смогла дышать самостоятельно только на шестые сутки. Вера также находилась на ИВЛ в течение первых суток, потом ещё пять часов получала неинвазивную поддержку дыхания, и только на вторые сутки начала дышать самостоятельно.

Девять дней сестры провели в отделении детской реанимации. Сначала они питались через зонд, но после перевода в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей Саша и Марго начали получать пищу из рожка. Вера продолжала питаться частично через зонд и частично из бутылочки, полностью отказавшись от зонда лишь спустя две недели.

К моменту выписки, через месяц и шесть дней после рождения, девочки значительно прибавили в весе. Маргарита весила 2611 грамм, Саша – 2356 грамм, а Вера – 2123 грамма.

Врачи ГПЦ № 1 высоко оценили спокойствие, разумность и ответственность матери, перенесшей сложную беременность.

На выписку счастливую мать встречал её супруг Михаил, а дома ожидали старшие братья.

Фото: предоставлено ГПЦ № 1