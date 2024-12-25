118 спасателей Ленобласти дежурят во время новогодних праздников

Аварийно-спасательная служба региона переведена в усиленный режим работы.

На период новогодних праздников экстренные службы Ленинградской области перешли на усиленный режим работы. Свыше 100 спасателей в 5 поисково-спасательных отрядах пребывают в постоянной готовности, – сообщают в пресс-службе Комитета правопорядка и безопасности региона.

В постоянной готовности к проведению поисково-спасательных работ находятся 118 спасателей, силами которых организовано круглосуточное дежурство в пяти поисково-спасательных отрядах. На их вооружении аварийно-спасательные автомобили, оперативная и специальная техника, аэроботы, судна на воздушной подушке, устройства для спасения со льда и прочие необходимые для спасения пострадавших инструменты. Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области

Особое внимание областной Аварийно-спасательной службы отведено водным объектом региона. С началом праздников спасатели, полиция и сотрудники районных ГИМС продолжили регулярное патрулирование водоемов Ленобласти.

На территории Ленинградской области более 50 традиционно сложившихся мест массового выхода людей на лед, используемых населением для подледного лова рыбы, на 38 водных объектах. В настоящее время в муниципальных образованиях Ленинградской области выход на лед водоёмов запрещён, за несоблюдение правил предусмотрена административная ответственность. Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области

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Фото: Скриншот из видео: Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области