Комтранс Петербурга улучшит систему отслеживания движения городского транспорта

В Комитете подписали соглашение о сотрудничестве с АО "ГЛОНАСС", которое разрабатывает софт для Минтранса России.

На XVIII Международном форуме "Транспорт России" председатель петербургского Комитета по транспорту Валентин Енокаев и руководитель АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич подписали соглашение о сотрудничестве. Взаимодействие с крупным разработчиком программного обеспечения позволит властям Петербурга улучшить мониторинг и контроль за движением городского общественного транспорта, – следует из сообщения пресс-службы транспортного комитета.

Из содержания документа о сотрудничестве следует, что стороны намерены наладить стратегическое сотрудничество в сфере информационных технологий и навигационной деятельности. В частности, планируется расширить сферу применения услуг на базе автоматизированной информационной системы "ГЛОНАССА" на весь Санкт-Петербург.

Заключение данного соглашения открывает новые возможности для нас, связанные с интеграцией нашей региональной информационной системы с федеральными системами в области навигационной деятельности. Также будем вести и обмен опытом в развитии этих систем. Валенитн Енокаев, председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга

В перспективе благодаря партнерству сторон петербуржцы смогут получать более достоверную информацию о маршрутах и интервалах движения городских автобусов, трамваев и троллейбусов в режиме онлайн.

Ранее стало известно, что Александр Беглов и президент-председатель Правления ВТБ Андрей Костин подписали концессионное соглашение на строительство и эксплуатацию II-IV этапов Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД).

Фото: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга