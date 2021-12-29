Молодой человек провалился под лед у Петропавловской крепости

Молодого человека удалось спасти. Даже не потребовалась госпитализация.

В воскресенье, 2 января, спасатели вытащили из воды молодого человека 2002-го года рождения. Он решил перейти Неву по льду, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Во время прогулки по льду молодой человек провалился в полынью. В тот момент неподалеку дежурили спасатели. Они вытащили его из воды и доставили на катере на воздушной подушке на берег. Госпитализация не потребовалась. Всего только за один день спасатели вывели со льда около 70 человек.

Петербуржцам напоминают, что в городе действует запрет выхода на лед. В этом году запрет будет действовать и в зимний период. За нарушение предусматривается штраф. Начальник регионального Центра ГИМС Александр Радько считает, что родителей детей, которые выходят на лед, стоит дополнительно наказывать.

Фото: Piter.TV