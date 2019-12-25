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Полиция остановила водителя, который катался на каршеринге под чужим аккаунтом
Сегодня, 9:09
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Полиция остановила водителя, который катался на каршеринге под чужим аккаунтом

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Возбуждено уголовное дело.

18-летний юноша арендовал каршеринговую машину по подложному аккаунту. Ночью 26-го августа у дома №50 по улице Маршала Казакова его остановили полицейские. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

В отделении полиции в отношении мужчины составили протокол за езду без прав. Позже от представителя каршеринговой компании поступило заявление о похищении "Хендэ". Машина белого цвета была выпущена в 2003 году. 

Возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение транспортным средством. Нарушитель находится под подпиской о невыезде. 

Подобный случай также произошел и у другой каршеринговой компании. За рулем находился 19-летний молодой человек. Его остановили на улице Фаворского. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что воры на каршеринге увезли с Южного рынка около тысячи банок пива. 

Фото: Piter.TV

Теги: аккаунт, каршеринг
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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