Полиция остановила водителя, который катался на каршеринге под чужим аккаунтом

Возбуждено уголовное дело.

18-летний юноша арендовал каршеринговую машину по подложному аккаунту. Ночью 26-го августа у дома №50 по улице Маршала Казакова его остановили полицейские. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

В отделении полиции в отношении мужчины составили протокол за езду без прав. Позже от представителя каршеринговой компании поступило заявление о похищении "Хендэ". Машина белого цвета была выпущена в 2003 году.

Возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение транспортным средством. Нарушитель находится под подпиской о невыезде.

Подобный случай также произошел и у другой каршеринговой компании. За рулем находился 19-летний молодой человек. Его остановили на улице Фаворского.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что воры на каршеринге увезли с Южного рынка около тысячи банок пива.

Фото: Piter.TV