Молодежный форум "Ладога" состоится в Луге в начале сентября

Молодежный форум "Ладога", проходящий в Ленинградской области, объединяет более четырехсот педагогов, студентов, исследователей-историков, волонтеров и поисковых активистов из разных уголков России. Мероприятие продлится до четвертого сентября включительно, сообщает региональная администрация.

Главная тема форума в нынешнем году посвящена празднованию 80-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне. Участники форума создадут интерактивный исторический квест, посвященный подвигам героев нашей Родины, а также специальный квест-маршрут под названием "Дневники памяти". В ходе мероприятия запланировано создание восьми мультимедийных материалов, раскрывающих исторические факты и героические страницы отечественной истории.

Дополнительно на площадке форума состоится благотворительная акция под названием "С теплом от Ладоги". Ее цель — собрать литературу для пополнения фондов библиотек в Донбассе и других регионах России. Форум представляет собой площадку для объединения молодых патриотов и энтузиастов, заинтересованных в сохранении исторической памяти и развитии культурного наследия

