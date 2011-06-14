На патриотическое воспитание молодежи в Петербурге потратят 185 млн рублей

Большую работу проводит городской комитет по печати и взаимодействию со СМИ.

Депутат петербургского Законодательного Собрания Денис Четырбок рассказал, как город помогает молодежи развиваться. По словам парламентария, в каждом районе функционирует хотя бы одно молодежное пространство.

В прошлом году отремонтировали 17 учреждений, 16 пространств модернизируют в 2025 году, еще 25 – в следующем. На эти цели выделено 2,9 млрд рублей. А еще около 185 млн рублей потратят на патриотическое воспитание молодежи.

Кроме того, большую работу проводит и комитет по печати и взаимодействию со СМИ Северной столицы. За шесть месяцев было распространено 800 тыс. экземпляров печатной продукции, в частности – социальной направленности с предупреждением о мошенниках.

Ранее мы рассказывали о том, что Смольный одобрил дорожную карту для школ колледжей и вузов города до 2026 года.

Фото: pxhere