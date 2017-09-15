"Молодежка. Взрослая жизнь", 5 сезон: 9 серия выходит в эфир, Макеев уходит из-за драки со Ждановым

На телеканале СТС выходит продолжение популярного сериала "Молодежка.Взрослая жизнь". Сейчас в разгаре 5 сезон. Посмотреть 9 серию полюбившейся картины фанаты смогут после выхода в эфир.

В понедельник, 18 сентября выходит девятая серия 5 сезона сериала "Молодежка. Взрослая жизнь". Страсти начинают накалятся, а фанаты судорожно следят за развитием сюжета любимой картины.



В новой серии тренер Сергей Петрович покидает "Бурых медведей". Это было ожидаемо, ведь бесконечные конфликты в команде и интриги случались не просто так. Кроме того, он ударил брата помощника губернатора области. А такие вещи, как известно, не проходят бесследно. Сам тренер объяснять ничего не стал, лишь отметил, что если бы подобный разговор повторился, алгоритм действий был бы тот же.







Команда хотела написать жалобу по поводу инцидента, но тренер был неумолим и попросил ребят не делать этого. После драки, как известно, кулаками не машут. Ясно одно - к "медведям" Макеев уже не вернется. Не вернется еще по причине того, что тренеру поступило выгодное предложение - перейти в команду "Витязь", которая бегает в КХЛ. Чтобы начать новую жизнь, Сергею Петровичу придется переехать в другой город.









У игроков жизнь на этом кипеть не перестает. Жданов ставит на место главного тренера Иваныча, который был до Макеева. Юноша говорит, что тот ничего не предпринял, чтобы убрать его с игрового поля. Жданов вовсе перестает обращать внимания на высказывание Иваныча. К слову, сам игрок занимает место второго тренера. Да, "медведям" теперь будет не до шуток.



В личной жизни у героев тоже полный аврал. Савчук не верит словам собственной жены и нанимает детектива. Да, у этой парочки явно проблемы. А Регина наконец раскроет планы насчет Кострова.







Видео: YouTube/СТС



Фото: кадры из трейлера