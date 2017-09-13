"Молодежка. Взрослая жизнь", 5 сезон: 8 серия выходит в эфир, тренер выходит из себя

Телеканал СТС продолжает радовать фанатов сериала "Молодежка. Взрослая жизнь" новыми эпизодами. Посмотреть 8 серию 5 сезона картины зрители смогут сразу, после выхода в эфир.

На телеканале СТС с каждым днем появляются новые эпизоды популярной картины "Молодежка". 14 сентября выйдет восьмая серия 5 сезона, которая точно удивит фанатов сериала.



В новой серии в дом родителей Саши Кострова кто-то доставляет весьма дорогой подарок. Возникает логичный вопрос: от кого? Да, страсти кипят не только в жизни самого игрока, но и в жизни его родителей. Впрочем, хоккеист быстро разгадал тайну неожиданного презента, но родственникам о ней он сообщать не спешит. Саша Костров также решает не рассказывать о находке Кире.



Интриги в этом сериале не затихают ни на минуту. Вратарь "Бурых медведей" узнает, что жена Жданова - Натали и супруга вратаря что-то скрывают. Одна из них купила дорогую шубу, другая же в курсе покупки, но решила хранить секрет.







Тренер "Медведей" Сергей Петрович выйдет из себя. Мужчина уже устал терпеть выходки Жданова, а также других игроков. В новой серии он покажет всем, где раки зимуют. И, да под раздачу попадут даже невиновные игроки, которые вовсе и не планировали злить главного "медведя".







Экстравагантная и эффектная Марина тоже не скучает. В новом эпизоде она попадает на кастинг, где ее ждет не очень приятная встреча. Встреча со старой соперницей Настей Орловой. К слову, капитан группы поддержки узнает, что они будут выступать в одном шоу.



У кого по настоящему неприятные новости, так это у Никитина. На него поступает заявление в полицию.



Новую серию можно будет посмотреть 14 сентября в 20:00 на телеканале СТС. Не пропустите премьеру!







Видео: промо сериала



Фото: кадры из сериала