Актёр из "Молодёжки" Евгений Романцов пропал в Петербурге

В полицию обратился его приятель.

В Петербурге пропал актёр Евгений Романцов, известный по роли в сериале "Молодёжка". Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию за помощью обратился приятель актёра. Он рассказал, что они оба приехали в Петербург из Москвы и ночью ходили по барам Северной столицы.

Около 3:30 друг Евгения потерял его из вида, в гостиницу, в которой они остановились, актёр тоже не возвращался. На Евгении Романцове была темная куртка, черные кроссовки, джинсы, спортивная кофта.

Фото: Instagram/ enchikk