"Молодежка. Взрослая жизнь", 5 сезон: 7 серия выходит онлайн, Жданов устраивает диверсию во время игры

На телеканале СТС выходят новые серии 5 сезона полюбившегося зрителям сериала "Молодежка. Взрослая жизнь". Посмотреть 7 эпизод онлайн фанаты картины смогут сразу, после выхода в эфир.

Телеканал СТС продолжает радовать зрителей новыми сериями популярной картины "Молодежка. Взрослая жизнь". В самом разгаре 5 сезон сериала. В среду, 13 сентября стартует 7 серия.



В новой серии Руслан Жданов устраивает настоящую диверсию. Хоккеист сейчас занимается исключительно спортивными вопросами: его волнует новый тренер и новички в команде. Но самое интересное, что план будет осуществляться в самый разгар матча, что может здорово навредить исходу игры. Да, в спортивном коллективе действительно разгораются нешуточные страсти.







Впрочем, страсти разгораются не только на игровом поле, но и на личном фронте. Самый взрослый игрок команды Борис встречается с бывшей женой Екатериной. Экс-супруга хочет, чтобы мужчина отправил дочь Машу домой. Просьба в легкую перерастает в жесткое требование. Будет ли исход серьезного разговора удачным?







Старшее поколение тоже времени зря не теряет. Николай Бакин - отец Семёна Бакина решил обзавестись высоким статусом. Он купил себе диплом. Что до мамы Саши Кострова - здесь ничего не меняется. Женщина продолжает бегство от "университетской любви" Рубцова. "Отворот-поворот", видимо, на мужчину не производит должного эффекта. Вот такая она, сила любви.







Новую серию зрители смогут посмотреть 13 сентября в 20:00 на телеканале СТС. Не пропустите премьеру!



Видео: промо сериала



Фото: кадры из промо