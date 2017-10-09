"Молодежка. Взрослая жизнь", 5 сезон: 22 серия выходит в эфир, между Кисляком и Яной воспылали чувства

Телеканал СТС не устает радовать новыми сериями картины "Молодежка. Взрослая жизнь". На очереди уже 22 серия 5 сезона, посмотреть которую фанаты смогут сразу после выхода в эфир.

Во вторник, 10 октября на телеканале СТС выходит 22 серия 5 сезона картины "Молодежка. Взрослая жизнь".



Новый эпизод открывает сцена в гостинице, где Орлова и Жилин строят план по устранению Казанцева. А стратегия следующая: Казанцев должен расписаться на одном из бланков, чтобы внезапно на бланке с росписью "появилось" нечто, противоречащее регламенту хоккейной федерации. Все это должен устроить конечно же сам Жилин.



В это время к Казанцеву приходит уволенный из команды Поляков. Его просьба проста- Казанцев за денежное вознаграждение должен помочь ему устроится главным врачом в "Армату". В кабинете Казанцев деньги не берет, но назначает Полякову встречу в ресторане вечером.



Вернувшийся тренер Макеев узнает, что Жданов беспробудно пьет. Жилин предлагает расторгнуть с Русланом контракт, но Макеев говорит, что позже сам примет решение.







Кисляк, мечущийся между двух огней, делает свой выбор. Хотя в этом сериале все может измениться в одно мгновение. К парню приходит Яна, чтобы попрощаться. Она собралась уезжать в Петербург, ведь она и сама мучается, и портит Андрею жизнь. Кисляк догоняет Яну на улице и просит остаться. Пара целуется. Да, такого сюжетного поворота не ожидал никто.



Макеев, несмотря на сложные отношения и старые обиды, посещает Жданова. Тренер спрашивает у парня, планирует ли он завязвать с алкоголем. Макеев также говорит, что команде просто необходим хороший нападающий. Не дождавшись внятного ответа от хоккеиста, тренер покидает квартиру.











Следующий день. Тренировка. Кисляк приходит в отличном настроении после случившегося, но ребятам рассказывать об этом не спешит. Жданов, как ожидалось, тренировку не посетил. К слову, Макеев не сильно рассчитывал на визит Руслана.



Жилин все о своем. Он предлагает выгнать Руслана, но Макеев говорит, что он еще не все обдумал. Борис Никитин слышит разговоры мужчин и после ведает Макееву страшную правду. Никитин рассказал и о предательстве жены, и о поступке брата.







К самому Никитину приходит уже почти совершеннолетняя дочь. Завтра ей исполняется 18, а это значит девочка сама может решать, с кем ей жить.



Макеев вновь наносит визит Жданову и предлагает поговорить как мужики. Тренер даже выпивает с ним виски. Удивительно, но Руслан сам рассказывает Макееву свою печальную историю. Макеев не давит на Руслана, но перед уходом еще раз просит его подумать о том, когда здоровье закончится, к этому ли он стремился, когда в первый раз взял в руки клюшку. Последние слова Макеева заставляют игрока задуматься.



На следующее утро Руслан уже сам приходит к Макееву. Парень протягивает руку тренеру и спрашивает, есть ли для него место в команде. Макеев говорит, что рад видеть Руслана снова в строю.



Отец Кисляка застает Яну и Андрея вместе. Он удивлен и обрадован одновременно. Он делится информацией и отцом Яны, но тот говорит, что уже все знает.







Бушманов пытается открыть глаза Алине на происходящее. Девушка начинает понимать роль Никиты в ее жизни и жизни Миши. Она решает помириться с Пономаревым, но случается маленькая неожиданность. К Пономареву приходит Маша, чтобы отдать паспорт. Девушка случайно пачкает одежду и идет в ванну, чтобы застирать пятно. В этот момент заходит Алина. В ее глазах все выглядит не так, как на самом деле.



А Жилину все же удается подсунуть Казанцеву нужный документ. Что же будет дальше?



Видео: YouTube/СТС



Фото: кадры из промо