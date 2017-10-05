"Молодежка. Взрослая жизнь", 5 сезон: 21 серия выходит в эфир, Макеев снова в строю

На телеканале СТС продолжается марафон свежих серий картины "Молодежка. Взрослая жизнь". В понедельник, 9 октября выходит 21 серия 5 сезона, посмотреть которую можно будет сразу после выхода в эфир.

В понедельник, 9 октября на телеканале СТС выходит свежая серия картины "Молодежка. Взрослая жизнь".



В новом эпизоде к Бакину домой заявляется представитель клуба "СКА Нева". А приходит он с следующим предложением: заключить контракт с петербургской командой. Семен отказывается, мол беременную жену придется везти в Петербург, там снимать квартиру, где супруга будет находится одна. Менеджер принимает отказ, но все же просит Бакина подумать еще.







Марина, которая отчаянно борется за победу в конкурсе, не может наладить отношения с продюсером. В предыдущей серии Марина провела Егора на съемочную площадку, назвав его своим братом. Однако Константин застал парочку за поцелуем. За обман Марина просит у Константина прощения, а он, в свою очередь, отвечает, что простит девушку только если она покатается с ним по ночной Москве. Марина отказывает Константину. Позволит ли продюсер ей победить в конкурсе?



Миша Пономарев встречается с Никитой и требует, чтобы тот сказал Алине правду. Никита отвечает, что без проблем сделает это, если Миша согласится на бой-реванш. Подавленное состояние Пономарева замечает Бушманов, и Мише приходится рассказать собеседнику о своей проблеме.







Литры алкоголя заливает в себя Руслан, которого предали по всем фронтам. Настя пытается дозвониться до него, но парень не отвечает на телефон. К Руслану заявляется Никитин и спрашивает, что с ним происходит. Жданов рассказывает ему обо всем.



Георгий решил помочь товарищу. Он встречается с Никитой и говорит, что выйдет в клетку вместо Михаила.







Рита предлагает Семену все же поехать в Петербург, ведь такой шанс упускать нельзя. Но Жилин не отпускает Семена по причине того, что Бакин сейчас является фактически единственным вратарем команды. Помимо этого, Жилину очень льстит тот факт, что "задержка" Семена - еще одна возможность навредить его отцу.



Линия Константин - Марина продолжается. Продюсер ставит девушку и ее напарника выступать первыми перед неразогретой публикой. Понятно, что жюри не смогут оценить первый номер по достоинству.







Мы уже заметили, что в последних сериях Сергей Петрович все теснее связывается с клубом. Костров и Кисляк просят экс-тренера вернуться, но тот сначала отказывается. Макеев долго думает и все же решает позвонить Казанцеву, чтобы сообщить о принятии предложения. Стоит сказать, что возвращение Сергея Петровича очень образовало игроков.



Эпизод завершается следующей сценой: Жилин приносит Орловой новые документы по финансированию "Бурых медведей". Они собираются с их помощью "закопать Казанцева Вадима Юрьевича".



Видео: YouTube/СТС



Фото: кадры из трейлера