"Молодежка. Взрослая жизнь", 5 сезон: 18 серия выходит в эфир, Костровы мстят Дмитрию Рубцову

Во вторник, 3 октября на телеканале СТС выходит свежая серия картины "Молодежка. Взрослая жизнь". Посмотреть ее можно будет сразу после выхода в эфир.

Фанаты сериала "Молодежка. Взрослая жизнь" день за днем продолжают следить за жизнью любимых персонажей. Сейчас идет 5 сезон сериала, на очереди уже 18 эпизод, который зрители увидят во вторник.



Новый эпизод начинается на старом месте. Руслан кричит на Савчука из-за "слитого" матча с "Арматой" и требует, чтобы тот убирался из команды. Обиженный Савчук молча уходит, но перед этим бросает на стол Руслана фотографии, где запечатлен поцелуй Виталия и Натали. Жданов в смятении, он набирает номер брата.



Руслан встречается с Виталием в ресторане и между братьями начинается ссора. Хоккеист сообщает, что все знает об их отношениях с Натали и бросает на стол фотографии. Виталий пытается оправдаться, но ничего не выходит. Старший Жданов звонит Натали и рассказывает о случившемся.







Саша Костров рвет и мечет. В здании университета он набрасывается на Дмитрия из-за матери. В последний момент юного бойца останавливает отец, который проходил мимо по коридору. Дома случается скандал. Ольга Кострова все рассказывает мужу. А на следующий день машет кулаками уже Станислав. Он "навешивает" Дмитрию Рубцову в коридоре университета.







Виталий устраивает неприятный разговор Натали. Он требует, чтобы девушка извинилась перед мужем. Более того, она должна сказать, что сама виновата в ситуации с Виталием. Все просто: старший Жданов не хочет, чтобы ситуация дошла до губернатора, плюс нужно поддерживать образ добропорядочного семьянина.



Руслана преследуют разочарования. Он сообщает команде, кто и почему "слил" игру с "Арматой". Хоккеисты шокированы. Эта ситуация становится причиной конфликта между Поляковым и Ждановым, ведь первый попросил не говорить, почему Савчука выгнали из команды. Да и к тому же Поляков обещал Светлане помочь с устройством Савчука в другой клуб, в обмен на "благодарность" с ее стороны.



Еще один неприятный разговор за серию. Поляков вызывает к себе Бакина, Кострова, Кисляка и Пономарева и спрашивает, кто рассказал о таблетках Вагсену. Андрей делает признание. Поляков говорит, что отстраняет парня от участия в дальнейших матчах. А что делать с правдорубом дальше - решит Жилин.





Марина, которая находится на танцевальном конкурсе в Москве, замечает, что продюсер проявляет к ней интерес как к девушке. Он запрещает ей встречаться с Егором, который специально приехал, чтобы увидеть Марину.



Возле ледового дворца к Мише подходит Никита, с которым у них накануне был поединок. Он просит матч-реванш.







Серия завершается сценой, как сотрудники спецслужбы подготавливают Жилина к тому, чтобы передать меченые деньги Казанцеву, якобы от нового спонсора команды. В этом и заключается новый план Орловой и Жилина по "ликвидации" Казанцева.



Видео: YouTube/СТС



Фото: кадры из трейлера