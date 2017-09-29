"Молодежка. Взрослая жизнь", 5 сезон: 17 серия выходит в эфир, интрига Натали срывается

Телеканал СТС не устает радовать своих зрителей новыми сериями картины "Молодежка. Взрослая жизнь". В понедельник выходит 17 серия 5 сезона, посмотреть которую можно будет сразу после выхода в эфир.

В понедельник, 2 октября зрители вновь погрузятся в атмосферу спортивного драйва и страстей, ведь выйдет 17 серия картины "Молодежка.Взрослая жизнь".



Новая серия сразу нас перебрасывает на то место, где закончилась предыдущая. То есть на хоккейный матч "Бурые медведи" - "Армата". Идет напряженная игра. Хоккеисты на поле, на воротах Савчук, который, как мы помним, получил деньги от противоположной команды. Клубы шли в ногу, однако Савчук намеренно допустил ошибку, в результате чего "медведи" проиграли со счетом 2:3. Горе вратарь извиняется перед игроками за оплошность, но Жданов ему говорит, что отныне "в рамку" ему путь заказан.











А Жилин все плетет интриги. В свежей серии он достает выписку счетов фонда, посредством которого и финансируются "Бурые медведи". Он не оставляет надежд найти фамилию Казанцева чтобы слить информацию о его участии в махинациях Орловой. Но поиск оказался неудачным. Орлова узнает об этом и дает три дня Жилину, чтобы тот нашел столь нужный ей компромат на Казанцева.







Кто о чем, а Кисляк о здоровье. Парень встречает Вагсена, чтобы проконсультироваться насчет "витаминов Липкина". Мужчина рассказывает, что препарат повышает давление, мало того, его легко может обнаружить антидопинговая комиссия.



Руслан встречает брата и сообщает, что собирается развестись. Виталий рвет и мечет. Ему такая затея явно не по душе.



Натали озвучивает новый план Насте: якобы та должна привести Руслана к ним в дом и уложить в постель. Это нужно, чтобы у Натали был весомый повод для развода. В свою очерель Настя предлагает встречный вариант - Натали не должна Руслану говорить о предложенных деньгах.



Полина собирает сумки и уезжает. Когда Кисляк замечает ее отсутствие, то набирает номер девушки. Полина ставит ему условие - либо она, либо Регина. Что же выберет парень?







Алина все не может простить Мишу. Или не хочет. Парень предпринял уже довольно много попыток, чтобы помириться.



Саша Костров видит маму в слезах. Она рассказывает, что недавно приходил Дмитрий и начал приставать. Женщина его выгоняет, но Саша Костров явно не забудет такую вещь.



Руслан зовет Настю к себе, но срывается из-за срочного звонка. У него вообще денек не выдался, ведь еще пришлось защищать Настю от Виталия.



Интрига с вратарем наконец раскрывается. Руслан узнает о подставе Савчука и зовет его поговорить. Серия заканчивается ударом чайником по Савчуку.



Видео: YouTube/СТС



Фото: кадры из промо