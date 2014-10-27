"Молодежка. Взрослая жизнь", 5 сезон: 13 серия выходит в эфир, Настя соглашается на интригу Натали

На телеканале СТС выходит 5 сезон популярного сериала "Молодежка. Взрослая жизнь". На очереди уже 13 серия свежего сезона. По смотреть ее фанаты смогут сразу после выхода эпизода в эфир.

В пятницу, 22 сентября на телеканале СТС фанатам покажут 13 серию всемилюбимой картины "Молодежка. Взрослая жизнь". Вас ждет еще больше крутых сюжетных поворотов.



Новый эпизод начинается с той же сцены, которой окончилась прошлая серия. Полине пришлось пересесть на водительское сидение, чтобы окончательно не слететь с дороги. Она везет Андрея домой, ведь в больницу ехать он отказался.







У Никитина, кажется, проблемы прибавляются с каждым днем. Отчим Маши написал заявление о временной потере трудоспособности, что автоматически превращает дело из административного в уголовное. Пока что Бориса задерживать не будут, его отпустили под подписку о невыезде.



У Полякова тоже далеко не все гладко. Лодыжка раздроблена, в хоккей нельзя будет играть долго. Возможно, что парню навсегда будет закрыта дорога на лед.



"Бурые медведи" считают приобретение Платонова бесполезным. Парень сообщает Насте, что свадьбу нужно перенести. Также у него проблемы со страховкой, что отразится на его деньгах, которые должны были пойти на лечение и реабилитацию.



Бакин, Костров и Пономарев получают зарплату от клуба, но она оказывается намного меньше обещанного. За объяснениями они идут в тренерскую, где Жданов рассказывает им о наложенных штрафах. Денежное поощрение они получат, если успешно проведут игру с "Бураном".







Маша хочет "спасти" отца и устраивает серьезный разговор с матерью, в результате чего отчим забирает заявление. Однако Маше приходится уехать в Москву, как этого хотела ее мать.



Сыщик, которого нанял Савчук для слежки за женой, случайно сообщает Ивану, что Натали увез на машине муж. В этот момент Жданов выходит из тренерской и Савчук понимает, что жена Руслана уехала с каким-то другим мужчиной, который, по словам сыщика, целовал ее как муж.







Жилин приезжает в Москву к Орловой. Он рассказывает, что Казанцев хочет занять ее место. Она просит Жилина подойти в гостиничный номер, чтобы обсудить детали. Когда он приходит в номер, то видит шампанское и Орлову, лежащую под одеялом гостиничной кровати.



А Настя все решает согласится на предложение Натали.



Видео: промо сериала



Фото: кадры из сериала