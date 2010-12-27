Вопрос с намывами остается открытым: Смольный выиграл апелляцию в суде

Суд отменил предыдущее решение об отмене постановления КИО по поводу проекта "Залив островов".

Правительство Петербурга отказало инвестору "Зингер Девелопмент" в согласовании проекта намывной территории в Ольгино. Ранее Арбитражный городской суд вынес отмену постановления Смольного, но вышестоящая инстанция поддержала власть. Днем 12 февраля жалоба представителей Комитета по имущественным отношениям была удовлетворена 13-ым апелляционным судом.

Напомним, что дело ведется с октября 2018 года. Тогда в суде постановили, что КИО не провел оценку социальных, экологических, техногенных и природоохранных последствий, поэтому не может запрещать создание намывных территорий в Приморском районе. На участке собирались построить "Экогород" в 200 га. Далее на земле планировалось обустройство жилыми комплексами, офисными зданиями и подземными тоннелями.

Представители "Зингер Девелопмент" намерены настаивать на продолжении рассмотрения дела в кассационной инстанции. "С учетом того, что доверитель даже на данной стадии провел серьезные научно-практические исследования влияния создания ИЗУ на окружающую среду, подтверждающие техническую возможность создания ИЗУ, разрешение спора с городом именно в судебном порядке можно считать примером цивилизованного решения урбанистических конфликтов", - резюмировал Дмитрий Некрестьянов, представитель компании "Качкин и партнеры", отстаивающей интересы девелопера.

Отметим, что освоение намывных территорий – один из главных трендов последних лет в развитии Санкт-Петербурга. Он позволяет развивать новые территории, сохраняя нетронутым исторический центр. Поэтому проекты, подобные "Заливу островов", считают перспективными и архитекторы, и урбанисты.

Фото: Piter.tv