В Роспотребнадзоре рассказали, могут ли маркетплейсы взимать деньги за возврат товаров

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что у потребителя есть неотъемлемое право вернуть некачественный товар продавцу, в том числе через маркетплейс.

В Роспотребнадзоре в связи с возросшим числом комментариев в социальных сетях о том, что некоторые потребители столкнулись с удержанием денежных средств за возврат некачественных товаров, объяснили, могут ли маркетплейсы взимать деньги за возврат некачественных товаров.

Если товар оказался бракованным, ни продавцы, ни маркетплейсы не имеют право удерживать деньги покупателей. В Законе "О защите прав потребителей" прописана обязанность принять такой товар и провести проверку качества, а также вернуть стоимость вещи, если наличие недостатков подтвердилось.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что у потребителя есть неотъемлемое право вернуть некачественный товар продавцу, в том числе через маркетплейс.

Фото: pxhere.com