Дизайнеры перечислили модные тренды сезона весна-лето 2025

Ведущие мировые бренды презентовали свои коллекции, в которых подчеркнута гармония простоты и изысканности.

Весенне-летний сезон 2025 года в модной индустрии стал временем возвращения к изящной женственности, характеризующейся чётким силуэтом и вниманием к деталям. Ведущие мировые бренды презентовали свои коллекции, в которых подчеркнута гармония простоты и изысканности, переосмысливая традиционные формы с добавлением современных акцентов. Представители бренда Fabiana Filippi поделились с spb.aif.ru основными трендами сезона.

Коллекции этого сезона делают акцент на выделении талии и использовании пышных юбок, придающих фигурам выразительность. Особое внимание уделено линиям лица и шеи, которые эффектно подчеркнуты оригинальными воротниками-крыльями, небольшими воланами и жакетами с глубокими V-образными вырезами. Элегантные и минималистичные элементы, такие как удлинённые рубашки, блузы, мягкие блейзеры, легкие юбки и строгие тренчи, формируют основу утончённого стиля.

Неожиданным трендом стало сочетание дневных и вечерних элементов в комплектах, выполненных в стиле пижамы. Эти наряды, украшенные узорами и флористическими мотивами, придают образу легкость и расслабленность. Баски и корсетные лифчики, подчеркивающие фигуру, напоминают о классическом женственном образе, придавая ему романтичное звучание.

Спортивный стиль также нашел отражение в весенне-летних коллекциях. Сафари-жилеты, блузоны и парки, трансформируемые в топы или платья, вносят динамику и функциональность. Даже в строгих, мужских формах, таких как джинсовая ткань, дизайнеры добавляют женственность благодаря тюлевым поясам или перьям, которые выделяют талию и смягчают общий образ.

Цветовая гамма сезона наполнена поэтическим очарованием: белые, серые, пастельные розовые, нежные зелёные оттенки и хаки гармонично сочетаются с акцентами черного цвета. Разнообразие тканей, таких как фай-де-шифон, жаккардовая ткань с эффектом 3D, двусторонний хлопок и поплин, придает образам глубину и подчеркивает богатство используемых материалов.

Аксессуары сезона поддерживают атмосферу нежной, но уверенной женственности. Среди них выделяются сумки-клатчи из макраме, тоуты-призмы, а также обувь в виде туфель и мюли из макраме. Балетки с драпировкой завершают образы, добавляя им мягкости и грациозности.

Таким образом, весенне-летний сезон 2025 года предлагает моду, сочетающую в себе нежность и силу, минимализм и выразительность, открывая широкие возможности для индивидуального самовыражения.

Фото: Unsplash (Becca Tapert)