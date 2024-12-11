Модернизация "Адмиралтейских верфей" стартует в 2025 году

Проект обновления займет примерно пять лет.

Объединённая судостроительная корпорация намерена приступить к модернизации производственных мощностей судостроительного завода "Адмиралтейские верфи" в Петербурге в 2025 году, сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на информированные источники.

Проект обновления займет примерно пять лет. После завершения работ верфь будет способна одновременно строить несколько танкеров типа Aframax, предназначенных для транспортировки нефти, включая доставку по Северному морскому пути.

Инвестиции корпорации в модернизацию предприятия могут достигнуть суммы около 15 миллиардов рублей.

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Фото: Piter.TV