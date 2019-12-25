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Эксперты прокомментировали планы государства по заселению Дальнего Востока
Сегодня, 17:21
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Эксперты прокомментировали планы государства по заселению Дальнего Востока

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На Дальнем Востоке планируют активное строительство жилья.

Минвостокразвития разработал модель заселения Дальнего Востока стоимостью около 8 трлн рублей. Предполагается, что население региона в течение ближайших 15 лет увеличится на 2 млн человек. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что это может решить одну из главных проблем региона — депопуляцию.

Для населения построят комфортную среду, в том числе 60 млн квадратных метров жилья. Эксперты обратили внимание на то, что государство уделяет повышенное внимание Дальнему Востоку, и это принесло свои результаты. С 2013 по 2020 год доля прямых инвестиций выросла в 16 раз. Это составило треть от общероссийского уровня. 

2 млн человек — это очень много, отметили эксперты, но работать в этом направлении нужно. 

Фото: Pixabay

Теги: дальний восток, население
Категории: Новости России, Лента новостей,

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