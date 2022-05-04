Классика на колёсах: почему ретроавто снова в моде

Интерес к классическим моделям объясняется сразу несколькими факторами.

Ретроавтомобили, которые ещё недавно считались устаревшими и годными разве что на запчасти, сегодня становятся объектом внимания коллекционеров и молодых автолюбителей. От советской "копейки" до легендарного BMW E30 — старые машины переживают новую волну популярности.

Как отметил портал 110km.ru, интерес к классическим моделям объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, это уникальный характер. Современные автомобили полны электроники и систем помощи водителю, но часто лишены "души". А старые модели вроде Mercedes W123 или BMW E30 ценятся именно за эмоции, которые они дарят. Эти машины дарят водителю не комфорт пассажира, а ощущение дороги, механики и настоящего контроля.

Во-вторых, культ ретроавто связан с культурным наследием. Lada 2101 и 2107 давно превратились в символ эпохи, а теперь становятся элементом моды — их реставрируют, тюнингуют и используют в фотопроектах. На Западе такие автомобили нередко привлекают внимание дизайнеров и блогеров, подчеркивая ностальгию и стиль.

Немаловажно и то, что восстановление старых машин идёт вразрез с массовым потреблением: вместо ежегодной смены автомобиля владельцы дают технике вторую жизнь. Всё популярнее становятся проекты по установке электродвигателей в классические кузова, что позволяет сочетать традиционный дизайн с современными технологиями.

Рынок ретроавто также демонстрирует рост. Даже простые модели, которые раньше можно было купить за символическую сумму, сегодня уходят с аукционов по высокой цене. Количество фестивалей, клубов и встреч автолюбителей увеличивается — и в них участвуют не только коллекционеры, но и молодые семьи, студенты и блогеры.

Для многих ретроавтомобиль — это не просто средство передвижения, а память и эмоции. Каждая вмятина и царапина становятся частью истории. Именно поэтому ретро на дорогах воспринимается уже не как редкость, а как нормальное явление.

Фото: unsplash (Vitali Adutskevich)