Парад ретромобилей пройдет по улицам Петербурга 21 мая

Основные мероприятия пройдут на Манежной площади и Кленовой улице 19 и 20 мая.

В Петербурге перед Днем рождения города состоится фестиваль ретромобилей SPbTransportFest. Мероприятия запланированы на 19-21 мая. Об этом сообщили организаторы.

Основные мероприятия пройдут на Манежной площади и Кленовой улице 19 и 20 мая. Там будет организована выставка инновационного транспорта. Также во время культурно-развлекательной программы на сцене на Манежной площади перед петербуржцами выступят артисты.

А уже 21 мая в центре города состоится пробег ретромобилей. Маршрут проходит от Васильевского острова к Невскому проспекту, затем к Суворовскому и к Инженерной улице.

Ранее стало известно, что Смольный потратит более 23 млн рублей на украшение Петербурга к 350-летию Петра I.

Фото: ВКонтакте / Транспортный фестиваль "SPbTransportFest"