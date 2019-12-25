Смольный потратит более 23 млн рублей на украшение Петербурга к 350-летию Петра I

Город начнут украшать в конце мая.

На оформление города к 350-летию Петра I Петербург выделит 23,7 млн рублей. Piter.tv обратил внимание на информацию, размещенную на портале госзакупок.

Победителю конкурса нужно будет украсить город флагами Российской Федерации, флагами Военно-морского флота, баннерами со словами "Петр Великий", "350 лет", "День Петра", стилизованные флаги "Царский штандарт", "Полковое знамя". Украшать будут Дворцовую площадь и подъезды к ней, Невский проспект, площадь Восстания, Лиговский проспект, Исаакиевскую площадь, площадь Пролетарской Диктатуры, центральный набережные, улицы в Кронштадте, а также Санкт-Петербургское шоссе в Стрельне. Смонтировать оборудование должны в период с 27 мая по 6 июня. День рождения императора отмечается как раз 6 июня.

Снимать украшения начнут 13 июня.

Заявки от подрядчиков принимаются до 4-го мая.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Русском музее отреставрируют экспонаты, связанные с Петром I.

Фото: Telegram / Пиотровский Online (Наталия Краснова)