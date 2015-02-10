В Русском музее отреставрируют экспонаты, связанные с Петром I

В этом году Петру Великому исполняется 350 лет.

В Русском музее отреставрируют экспонаты, связаны с Петром I. 2022 год посвящен 350-летию со дня рождения первого российского императора.

После реставрации экспонаты представят на выставке, которая должна открыться в июне, рассказала главный хранитель Русского музея Ольга Бабина, передали в "ТАСС".

Самым масштабным проектом станет капитальная реставрация Ивана Айвазовского "Петр I при Красной Горке, зажигающий костер на берегу для подачи сигнала гибнущим судам своим". Несмотря на то, что картина не была в аварийном состоянии, в ПАО "Газпром" выступили с инициативой ее обновить.

Холст был передублирован, сейчас убираются поздние записи, картина будет теперь в идеальном состоянии - практически в том, в каком была написана, возвращая замысел художника. Ольга Бабина.

Картину в новом состоянии можно будет увидеть после 9 июня.

Ранее Piter.tv рассказывал о том, что в Михайловском замке появились скульптуры, которые можно потрогать.

Фото: сайт Виртуальный Русский музей