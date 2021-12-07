В Михайловском замке появились скульптуры, которые можно потрогать

Сейчас в замке три подобных экспоната, но коллекция будет пополняться.

Прикоснуться к истории – теперь эту фразу можно воспринимать буквально. Постоянная экспозиция Михайловского замка Русского музея пополнилась тактильными копиями экспонатов. Они предназначены для тактильного осмотра и позволяют незрячим и слабовидящим людям составить более полное впечатление о произведениях.

Копии скульптурных портретов императора Павла I и его супруги — императрицы Марии Фёдоровны, а также увеличенная тактильная копия большой императорской короны Российской империи будут включены в адаптированные экскурсионные маршруты для незрячих и слабовидящих людей.

Фигуры останутся в постоянной, и их можно смотреть всем. То есть их можно смотреть и трогать руками, смотреть, изучать тактильно. Можно не только незрячим, но и всем посетителям Михайловского замка. То есть для детей это просто подарок. Алена Суслова, ведущий специалист отдела социокультурных коммуникаций Русского музея.

Экспонаты регулярно проходят санитарную обработку. Сама же коллекция будет активно пополнятся. В будущем в Михайловском дворце появится тактильный макет здания и прилегающей территории.

Экспонаты будут доступны для всех посетителей музея. Поэтому, если вы ещё с детских времён мечтали прикоснуться к тому, что обычно трогать нельзя, то экспозиция в Михайловском дворце ждёт вас.

Текст и видео: Игорь Гусев для Piter.tv