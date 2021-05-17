Ралли "Ленинград 2021" соберёт почти полсотни автомобилей в Петербурге

Ралли стартует в 18:00 на Манежной площади.

Ралли "Ленинград" традиционно завершит весенний сезон мероприятий. В этом году оно пройдёт в Петербурге 22 мая. Ежегодно на мероприятие приезжают участники из разных городов России.

Ралли стартует в 18:00 на Манежной площади, а в полдень можно увидеть общегородской ретропарад. К соревнованиям присоединятся более 40 участников на классических и ретро-автомобилях. Среди уже поступивших заявок авто есть те, которые были выпущены в начале прошлого века.

В ходе ралли экипажи проедут более ста километров, совершив путешествие по Петербургу. Финишировать участники будут в новом креативном пространстве Никольские ряды, где экипажи ждёт торжественное награждение.

На выходных на ралли под Петербургом перевернулась гоночная машина.

Видео: YouTube / MIR rally (архивное видео)