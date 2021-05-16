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На ралли под Петербургом перевернулась гоночная машина

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Зрители чуть не попали под колеса автомобиля, видео с места появилось в соцсетях.

Неожиданное происшествие случилась на гонках в Ленинградской области. В аварию на ралли "Пикник" попал уроженец Карелии, гонщик Олег Лозинский – его "Гольф" занесло, он не вписался в поворот и перевернулся на крышу.

Зрители чудом не пострадали. Видео с места происшествия появилось в соцсетях, о пострадавших не сообщалось.

Ранее молодой гонщик из Петербурга рассказал, как пришел к победам в Российской серии кольцевых гонок.

Видео: ВКонтакте / SRC Sorta Rally Club (Игорь Филатов)

Теги: авария, гонки, ралли
Категории: Картина дня, Новости Ленинградской области, ДТП, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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