На ралли под Петербургом перевернулась гоночная машина

Зрители чуть не попали под колеса автомобиля, видео с места появилось в соцсетях.

Неожиданное происшествие случилась на гонках в Ленинградской области. В аварию на ралли "Пикник" попал уроженец Карелии, гонщик Олег Лозинский – его "Гольф" занесло, он не вписался в поворот и перевернулся на крышу.

Зрители чудом не пострадали. Видео с места происшествия появилось в соцсетях, о пострадавших не сообщалось.

Ранее молодой гонщик из Петербурга рассказал, как пришел к победам в Российской серии кольцевых гонок.

Видео: ВКонтакте / SRC Sorta Rally Club (Игорь Филатов)