Мобильная приемная Северо-Западной транспортной прокуратуры продолжает работу в Пулково

В связи с недавними сбоями в работе аэропорта Пулково Северо-Западная транспортная прокуратура организовала работу мобильной приемной для оказания помощи пассажирам. В настоящее время воздушная гавань уже вернулась к штатному режиму работы: ограничения на прием и отправку рейсов полностью сняты, информирует пресс-служба ведомства.

За время функционирования пункта правовой поддержки к дежурному прокурору обратились 38 человек. Всем им была оказана необходимая юридическая помощь.

В настоящее время Санкт-Петербургская транспортная прокуратура продолжает мониторинг ситуации, контролируя соблюдение прав пассажиров и норм законодательства в сфере воздушных перевозок.

Фото и видео: Северо-Западная транспортная прокуратура