Участник СВО из Петербурга потратил за ночь на интим-услуги миллион рублей

Мужчина не жалеет о содеянном, решил разводиться с супругой.

В полицию в Петербурге обратился 48-летний участник СВО и заявил о списании миллиона рублей после ночи в компании трех женщин в возрасте от 20 до 50 лет. К правоохранителям его привела супруга, ведь мужчине стыдно было рассказывать ей все, как есть, передает "Фонтанка" 1 марта.

По словам мобилизованного, в зоне СВО он заработал "приличную сумму". Во время ссоры с супругой он решил отдохнуть и обратился к интим-услугам. Петербуржец признался, что в тот вечер он не считал деньги, в итоге прогулял два дня. Платил за сауну, такси, коттедж и многое другое.

Мужчина не жалеет о содеянном, с супругой будет разводиться. Планирует вернуться в зону СВО по собственному желанию.

Ранее на Piter.TV: мобилизованный петербуржец проведет 7 лет в колонии за дезертирство.

Фото: Piter.TV