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Мобилизованный петербуржец проведет 7 лет в колонии за дезертирство
Сегодня, 19:09
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Мобилизованный петербуржец проведет 7 лет в колонии за дезертирство

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Дезертира задержали 13 октября 2023 года.

Мобилизованный житель Петербурга, уклонявшийся от прохождения военной службы, заключен под стражу. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 338 (дезертирство). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 29 января.

Фигурант без уважительных причин не явился из увольнения в подразделение войсковой части и скрывался от командования и правоохранителей, установил 224-й гарнизонный военный суд. Он отправился к месту своего жительства, где неофициально работал разнорабочим на строительных площадках, а после – рыболовом в Ленобласти. 

Дезертира задержали 13 октября 2023 года. В судебном заседании он сообщил, что цели уклониться от военной службы не было. Когда мужчина прибыл домой, он понял, что совершил дисциплинарный проступок и испугался ответственности, поэтому обратно в воинскую часть не вернулся, рассчитывая на прекращение мобилизации.

Военный суд назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в исправительной колонии строгого режима.

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Фото: Piter.TV

Теги: 224 гарнизонный военный суд, дезертирство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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