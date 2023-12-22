Студент СПбГУ объяснил личной трагедией донос на астронома с флагом Украины

Уроженец Донецка и бывший участник СВО сообщил в полицию о конфликте с учёным, который носил значок с украинским флагом на рюкзаке.

Студент СПбГУ, сообщивший в полицию об учёном-астрономе, который якобы придерживается проукраинских взглядов, записал видеообращение с разъяснением мотивации этого поступка. Об этом пишет петербургское издание "Фонтанка".

Как оказалось, 22-летний уроженец Донецка не видит в своих действиях ничего зазорного, а практику информирования силовиков воспринимает как проявление "молодёжной политики". Во многом это связано с личной трагедией молодого человека: несмотря на юный возраст он успел отслужить в зоне СВО, а также потерять родных и близких из-за действий украинской стороны.

Я дончанин, я рос во время войны, я терял близких, видел смерть своими глазами. Вся моя семья до сих пор проживает в Донецке и подвергается обстрелам каждый день. Но несмотря на всё это, я подошел к девушке, чтобы рассказать ей правду, донести до неё истину. Но это оказалось бесполезно. Я увидел, как рядом проходит сотрудник метрополитена и попросил его подойти, чтобы посоветоваться, что мне делать дальше. Сотрудник, в свою очередь, вызвал наряд полиции, и далее мы действовали по их указаниям. Владимир Сухинин, студент СПбГУ

Напомним, ранее студент обратил на женщину внимание в метро, так как на ее рюкзаке был флаг Украины. После словесной пикировки он обратился в полицию с заявлением: 45-летнюю сотрудницу РАН ожидает штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV