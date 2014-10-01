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Эксперт прокомментировал мнение россиян о том, как их видят за границей
Сегодня, 9:01
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Эксперт прокомментировал мнение россиян о том, как их видят за границей

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Более 40% считают, что к России за рубежом относятся плохо.

ВЦИОМ опубликовал данные опроса о том, как относятся к России за границей глазами граждан РФ. Результаты прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

42% опрошенных считают, что к России относятся плохо, а 39% — что хорошо. 67% ответили, что международное влияние России связано с ее военной мощью. 47% видят причину в личном авторитете президента Владимира Путина, 31% — в спортивных успехах, 30% — в культурном наследии. Достижения науки и техники назвали 23%. 

Исследования типа "Как вы думаете, что другие думают о вас?" характеризуют, разумеется, не других (в данном случае — иностранцев), а самих же респондентов (в данном случае — россиян).

сказали эксперты.

Они считают, что этот опрос раскрыл нам секрет популярности внешней политики Путина, так как она соответствует нашим общим представлениям о внешнем мире. 

Фото: Piter.TV

Теги: вциом, за граница, опрос
Категории: Новости России, Лента новостей,

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