Владеющих информацией о брошенном ребёнке в парке Пушкина попросили обратиться в полицию

Утром 17 ноября маленькую девочку на дорожке в парке нашел прохожий. По оценке медиков, девочке на момент обнаружения было приблизительно дней десять.

Полицейские ищут тех, кто оставил грудного ребенка в парке на морозе в Пушкине 17 ноября. Девочку, завернутую в женское пальто, нашел прохожий на территории "Отдельного парка"

Напомним, по данному факту следственными органами СК России по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи).

Как стало известно телеканалу "Санкт-Петербург" от руководителя следственного отдела по Пушкинскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Павла Дендеберова, ребенок был обнаружен прямо на дорожке, следов коляски и других следов рядом не было. По оценке медиков, девочке на момент обнаружения было приблизительно дней десять. Происхождение – неславянское.

Сотрудники полиции и Следственного комитета просят горожан, которые что-либо знают или видели человека с коляской, большой сумкой или массивным свертком в руках утром 17 ноября, поделиться информацией. Это может помочь для оперативного и эффективного расследования. Звонить можно по телефонам: +79213403259 или +78125731288.

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