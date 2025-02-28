В Мурино мать-одиночка оставила под дверью бывшего годовалого ребёнка

Она это сделала, так как не хотела заниматься его воспитанием.

В Ленинградской области по сообщению из СМИ по факту обнаружения младенца в парадной дома в Мурино возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе СК по Ленобласти.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Мурино мать умышленно оставила годовалого ребенка у квартиры его биологического отца, так как не хотела заниматься его воспитанием.

По данному факту в следственном отделе по городу Мурино СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Органами опеки малолетний ребенок изъят у матери. Решается вопрос о передаче ребенка под опеку, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Всеволожской городской прокуратурой также организована проверка.

Также в Мурино ещё одна мать лишала воды и еды своих детей. Возбуждено уголовное дело об истязании.

Видео: СК по Ленинградской области