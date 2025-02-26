В Мурино мать лишала воды и еды своих детей. Возбуждено уголовное дело об истязании

Дети из-за всего этого испытывали страх и психические страдания.

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту истязания детей матерью. Об этом рассказали в СК по Ленобласти.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Мурино мать умышленно лишала воды и еды своих трех малолетних детей (3 года и 8 лет). Следователями было возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "г" ч.2 ст. 117 УК РФ (Истязание двух и более несовершеннолетних).

По данным следствия, 40-летняя мать троих детей умышленно, с целью причинения психических страданий, систематически лишала их пищи и воды, а также оставляла на длительный период времени без присмотра. Дети из-за всего этого испытывали страх и психические страдания.

Совместно с органами опеки дети изъяты из семьи и помещены в медицинское учреждение. Решается вопрос о передаче детей под опеку. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Мать детей задержана и допрашивается по обстоятельствам произошедшего. Следователем подготовлено ходатайство в суд об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: СК по Ленобласти