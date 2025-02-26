Детьми-маугли из Мурино заинтересовалась прокуратура Ленобласти

Дети жили в антисанитарных условиях.

Всеволожской городской прокуратурой организована проверка информации о ненадлежащем уходе за детьми в Мурино. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры по Ленобласти.

По предварительным данным, мать несовершеннолетних детей (8 и 3 лет) не обеспечила надлежащих санитарно-бытовых условий для проживания, а также ненадлежащим образом не выполняла обязанности по содержанию и воспитанию детей.

Семья не состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Однако теперь инспектором ПДН УМВД России по Всеволожскому району Ленобласти семья взята на особый контроль, на мать несовершеннолетних был составлен административный протокол по ч.1 ст.5.35 КРФ об АП (ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

В ходе проверки городской прокуратурой будет дана принципиальная оценка работе органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также опеки и попечительства, по результатам которой будет решен вопрос об ответственности должностных лиц.

Фото и видео: прокуратура Ленобласти