В центре Петербурга задерживают участников протестной акции

Акция идет уже три часа.

В Петербурге 6 марта проходит очередная несогласованная антивоенная протестная акция. Горожане собрались у Гостиного двора. Днем там прошел концерт от МВД с участием оркестра.

Фото: Telegram / Рыбья голова

По информации Telegram-канала "Пъятница", у некоторых пассажиров, выходящих со станции метро "Гостиный двор", проверяли рюкзаки и документы. Первые задержания начались в 14 часов. В автозаке оказались несколько журналистов SOTA и корреспондент Закс.Ру Андрей Окунь. Позже его отпустили.

В этот раз петербуржцы организовались в колонну и пошли в сторону Исаакиевского собора, скандируя лозунги. Из-за задержаний некоторым пришлось отделиться и рассредоточиться по району.

Некоторые задержания происходили прямо на проезжей части. Полицейские применяли электрошокеры. Тем, кто пытался освободить задержанным, тоже доставалось. На данный момент протестная акция не завершена.

Видео: Telegram / Пъятница