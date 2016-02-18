В Пулково объяснили появление мыши-полевки в зоне выдачи багажа

Осенью грызуны часто мигрируют с полей, расположенных вокруг воздушных гаваней.

Посетители аэропорта Пулково стали свидетелями необычной сцены в зоне выдачи багажа: там заметили мышь. Информация об этом появилась в Telegram-канале "Осторожно, новости".

Видео, снятое очевидцами 5 октября, демонстрирует, что серый грызун спокойно передвигается по помещению, совершенно не реагируя на присутствие людей. В пресс-службе аэропорта пояснили, что обнаружившаяся в зоне выдачи багажа маленькая мышь могла попасть туда с соседних сельскохозяйственных угодий. Также уточняется, что животное на кадрах относится к виду мышей-полевок.

Осенью грызуны часто мигрируют с полей, расположенных вокруг воздушных гаваней, отметили представители аэропорта. Они подчеркнули, что помещения аэровокзала регулярно подвергаются обработке специальными средствами, поэтому судьба случайно проникнувшего животного заранее известна.

Видео: Telegram / Осторожно, новости