Вышел тизер нового фильма "Мир Юрского периода"

Шестой фильм в серии "Парк Юрского периода" завершит трилогию Мира Юрского периода. Режиссером будет Колин Треворро, в главных ролях: Джейк Джонсон, Дичен Лакмэн, Крис Пратт.
Героям нового фильма столкнуться с последствиями своих предыдущих решений, а человечеству предстоит вновь познакомиться с динозаврами.
Напомним, новая часть франшизы под названием "Мир Юрского периода: Господство" ожидается в кинотеатрах 9 июня 2022 года.
Ранее в сети появился новый тизер второго сезона "Ведьмака".
Видео: YouTube / Jurassic World
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