Вышел тизер нового фильма "Мир Юрского периода"

"Мир Юрского периода: Господство" выйдет в 2022 году.

Шестой фильм в серии "Парк Юрского периода" завершит трилогию Мира Юрского периода. Режиссером будет Колин Треворро, в главных ролях: Джейк Джонсон, Дичен Лакмэн, Крис Пратт.

Героям нового фильма столкнуться с последствиями своих предыдущих решений, а человечеству предстоит вновь познакомиться с динозаврами.

Напомним, новая часть франшизы под названием "Мир Юрского периода: Господство" ожидается в кинотеатрах 9 июня 2022 года.

Ранее в сети появился новый тизер второго сезона "Ведьмака".

Видео: YouTube / Jurassic World